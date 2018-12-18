Шойгу анонсировал поставки ударных беспилотников в войска

Важное заявление министр сделал по итогам военно-промышленной коллегии Минобороны России.

В рамках расширенного заседания коллегии российского военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия в 2019 году получит первые ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты, сообщает телеканал "Звезда".

Кроме того, министр отметил, что ежегодно в рамках выполнения государственного оборонного заказа войска получают более 300 летательных аппаратов малой дальности. В данный момент военно-промышленным комплексом созданы два БПЛА среднего и дальнего действия. Группа компаний "Кронштадт" построила беспилотник "Орион", а казанское КБ им. Симонова спроектировало и построило дальний беспилотный самолёт-разведчик "Альтаир", производство и дальнейшую доработку которого будет осуществлять Ульяновский завод гражданской авиации.

Лайф сообщал ранее, что российские специалисты заканчивают разработку ударного реактивного БПЛА, создаваемого ОКБ "Сухой" в рамках ОКР "Охотник-Б". Машина, согласно открытым данным, может получить индекс Су-70, а основным вооружением "Охотника" могут стать управляемые бомбы. Подробнее прочитать о беспилотниках нового типа можно в нашем материале "Удар "Охотника". Зачем Россия разрабатывает тяжёлый ударный беспилотник".