Шойгу рассказал о планах перевооружения армии РФ в 2019 году

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Шойгу рассказал о планах перевооружения армии РФ в 2019 году

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: ©РИА Новости/Виктор Толочко

По словам военного министра, оснащённость войск современным оружием должна вырасти до 67 процентов.

В следующем году программа перевооружения российской армии будет продолжена и, согласно планам Министерства обороны, уровень оснащённости войск современным вооружением должен составить 67 процентов. Такой план озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

— В результате обеспечить своевременное размещение и неукоснительное выполнение заданий государственного оборонного заказа 2019 года и выйти на оснащённость вооружённых сил современным вооружением и техникой 67%, — подчеркнул Шойгу.

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