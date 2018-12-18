"Медведи" в строю. Шойгу приказал принять на вооружение четыре ракетоносца Ту-95

По планам военного министерства боевые машины поступят в войска уже в следующем году.

Сразу четыре модернизированных ракетоносца Ту-95 ("Медведь" по классификации НАТО) должны быть введены в боевой состав Воздушно-космических сил России в 2019 году. Такое распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

— Ввести в боевой состав четыре модернизированных ракетоносца Ту-95! — заявил министр обороны, говоря о планах российской армии в предстоящем году.

Как ранее сообщал Лайф, также Сергей Шойгу отметил, что в 2019 году уровень оснащённости современным вооружением российских войск должен возрасти до 67 процентов.

Отметим, Ту-95 является единственным в мире серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями. Кроме того, Ту-95 остаётся самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире. Благодаря регулярной модернизации современные варианты "Медведя" до сих пор находятся на вооружении ВКС России. Самолёт отличается низким расходом топлива по сравнению с реактивными. Кроме того, более скрытен от спутников слежения. Способен нести крылатые ракеты, в том числе такие, как Х-101.