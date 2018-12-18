Главком ВМФ назвал главные задачи флота на 2019 год

Неожиданный сюрприз — руководством флота принято решение о проведении третьего военно-морского парада.

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны главком ВМФ адмирал Владимир Королёв сообщил, что одним из наиболее приоритетных направлений развития флота останется совершенствование группировки многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок. Основа морского компонента стратегических ядерных сил также будет совершенствоваться — флот продолжит строительство подводных атомных крейсеров "Борей-А", сообщает РИА "Новости".

Кроме того, главком ВМФ сообщил, что в интересах флота продолжится строительство кораблей дальней морской зоны, прежде всего — фрегатов и больших десантных кораблей, а также кораблей ближней морской зоны. Королёв отметил также, что в интересах флота будет продолжено строительство патрульных кораблей, которые будут решать задачи по борьбе с пиратством в районе Аденского залива. Помимо прочего, внимание будет сосредоточено вокруг строительства патрульных кораблей ледового класса, которые будут решать задачи в районах Арктики.