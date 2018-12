В США рассказали, сколько городов может уничтожить одна российская подлодка

Спойлер: ничего хорошего территорию страны в том случае, если такие события произойдут на самом деле, конечно, не ждёт.

Американское издание We Are the Mighty опубликовало анализ боевого применения подводных ракетоносцев типа "Борей". По данным издания, скрытность подводной лодки и дальность пуска ракет позволят экипажу всплыть рядом с Гавайскими островами и "отстреляться" по Нью-Йорку без особых проблем. Такой подход к решению проблемы существования вероятного противника позволяет не только наносить мгновенный удар, но и автоматически выводит баллистические ракеты из зоны поражения американской системы противоракетной обороны.

При этом американские военные эксперты подсчитали, что всего один "Борей" за полный пуск может уничтожить до 100 американских городов или крупных промышленных зон, однако ключевые посты управления вроде КП внутри горы Шайенн должны уцелеть. При этом Пентагон, Капитолий, Белый дом, штаб-квартира АНБ в Форт-Мид и база армии США в Форт-Детрик будут стёрты с лица земли одними из первых. Кроме того, первыми "под раздачу" попадут и крупные военно-морские базы вроде пункта базирования атомных подводных лодок в Кинг Бэй, Джорджия.

В завершение своего анализа американские эксперты отмечают, что мощь российских подлодок является "чудовищной", однако применять такое оружие первой и нападать на США Россия не планирует. При этом эксперты уточнили, что РФ может применить ядерное оружие только в случае нападения извне.