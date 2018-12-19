Россия пообещала ответить в случае появления военной базы США на Украине

По словам замглавы МИД РФ, размещение американских военных в регионе может привести к ухудшению ситуации в области безопасности.

Россия будет вынуждена адекватно отреагировать и дать ответ в случае создания на Украине американской военной базы. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

— Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как ещё доказать США свою преданность. Это (появление на Украине военной базы США. — Прим. ред.) неизбежно приведёт к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе, — замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

Отметим, как сообщала газета "Известия" со ссылкой на собственный источник в руководстве украинского государства, Киев активно пытается убедить Вашингтон в необходимости создания военной базы на территории Украины.