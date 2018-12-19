Американские подлодки вооружат противокорабельными ракетами

Американское издание Breaking Defense сообщает, что ВМС США впервые после длительного перерыва получат крылатые ракеты для уничтожения кораблей вероятного противника. Отмечается, что речь идёт о модернизированных ракетах типа Harpoon block III, модернизация которых проводилась компанией Boeing последние несколько лет. Сообщается также, что последний раз ракеты этого типа применялись на учениях в 1997 году.
Дальность пуска дозвуковых ПКР, по данным издания, может составить более 300 километров, а наводить ракету на цель будет комбинированная система, состоящая как из инерциального навигатора, так и традиционных каналов наведения. Попутно американская компания Raytheon займётся созданием противокорабельной версии крылатых ракет Tomahawk Block IV. Военные эксперты в США отмечают, что принятие на вооружение ракет нового поколения ожидается после 2020 года.
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