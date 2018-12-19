Американские подлодки вооружат противокорабельными ракетами

Впервые в состав вооружения американских АПЛ войдёт модернизированная версия ракет Harpoon.

Американское издание Breaking Defense сообщает, что ВМС США впервые после длительного перерыва получат крылатые ракеты для уничтожения кораблей вероятного противника. Отмечается, что речь идёт о модернизированных ракетах типа Harpoon block III, модернизация которых проводилась компанией Boeing последние несколько лет. Сообщается также, что последний раз ракеты этого типа применялись на учениях в 1997 году.

Дальность пуска дозвуковых ПКР, по данным издания, может составить более 300 километров, а наводить ракету на цель будет комбинированная система, состоящая как из инерциального навигатора, так и традиционных каналов наведения. Попутно американская компания Raytheon займётся созданием противокорабельной версии крылатых ракет Tomahawk Block IV. Военные эксперты в США отмечают, что принятие на вооружение ракет нового поколения ожидается после 2020 года.