Разработчики раскрыли главный секрет российских ударных подлодок

Конструкция новейших подводных лодок, по словам разработчиков, позволяет решать несколько задач одновременно.

Генеральный директор морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев заявил, что благодаря решениям, реализованным в конструкции подлодок проекта 885 "Ясень", произошло превращение таких подводных лодок из преимущественно противолодочных в ударные. Дорофеев отметил, что в конструкции субмарин применена однокорпусная архитектура на части длины прочного корпуса, а торпедные аппараты вынесены из носовой оконечности, где они обычно находились. В результате чего была сформирована "акустически чистая" носовая оконечность для размещения крупногабаритных гидроакустических антенн.

При этом Дорофеев отметил, что в КБ не комментируют слухи относительно названий и облика перспективных атомных подводных лодок. По его словам, разработка техники такого типа позволит эффективно "парировать" любые угрозы в будущем. Подробнее прочитать об успехах российского Военно-морского флота можно в нашем материале "Гроза морей. Почему российский Военно-морской флот считают самым опасным в мире".