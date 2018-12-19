The Drive: В Венесуэле появятся база ВКС России и самолёты Ту-160

Издание отмечает, что с такого аэродрома Ту-160 смогут "достать" до любой точки в США.

Американское издание The Drive сообщает, что на острове Ла Орчила в Карибском море в ближайшее время может появиться база для стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России. С этого пункта базирования, как отмечают американские эксперты, российские самолёты будут "регулярно беспокоить" Соединённые Штаты.

Первый этап боевого 10-часового патрулирования в Карибском море, как отмечает издание, был отработан в рамках недавнего (третьего по счёту) визита Ту-160 в Венесуэлу. Отмечается, что новый объект может быть построен в 800 километрах от Пуэрто-Рико. Расстояние до побережья штата Флорида составит при этом не более 2400 км.

Американские эксперты отмечают, что особую опасность для США представляют средства поражения — крылатые ракеты, используемые в качестве основного вооружения Ту-160. В США отмечают, что ракеты с ядерной боевой частью могут легко поражать военные и промышленные объекты на значительной части территории.