Счётная палата США назвала истребитель F-35 главной проблемой Америки

В Счётной палате США считают, что "покончить" с проблемами машины нужно в ближайшее время.

Американский военный эксперт Майкл Пек обнаружил в новом докладе Счётной палаты США откровенную критику в адрес истребителя F-35. Как отмечает The National Interest, только в 2017 году в боевой готовности находились не более 15 процентов от общего числа принятых в строевые части КПМ США истребителей.

Кроме того, в Счётной палате отмечают, что Корпус морской пехоты США испытывает острую нехватку квалифицированных пилотов. Только в период с 2006 по 2017 год нехватка лётчиков увеличилась в четыре раза, и решить эту проблему пока не представляется возможным. Большая часть палубной авиации ВМС США при этом стремительно стареет: самолёты F/A-18 Super Hornet уже не отвечают требованиям современной манёвренной войны и нуждаются в срочной замене.