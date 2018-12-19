Ударные беспилотники "Альтиус" и "Охотник" поднимут в воздух в 2019 году

Машины будут выполнять разные задачи на значительном удалении от аэродромов базирования.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что ударные беспилотные летательные аппараты "Альтиус" и "Охотник", разработку которых ведут по заказу Минобороны, поднимутся в воздух в 2019 году. Как сообщает телеканал "Звезда", Криворучко отметил, что работы над "Альтиусом" продолжит другой подрядчик. Ранее два прототипа БПЛА "Альтиус" уже были переданы Ульяновскому заводу гражданской авиации (УЗГА) с территории ОКБ им. Симонова в Казани.

Кроме того, Криворучко сообщил, что на 2019 год запланирован первый полёт реактивного ударного дрона, разработанного в рамках НИР "Охотник-Б".

В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идёт на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полёт этого беспилотника Алексей Криворучко

Замминистра обороны отметил также, что в 2019 году завершатся работы над беспилотниками, созданными в рамках ОКР "Иноходец". Первый средневысотный беспилотник этого типа под названием "Орион" уже летает и практически завершил цикл испытаний. Ранее сообщалось, что на основе уже созданной модели может быть спроектирован и построен беспилотник с улучшенными характеристиками.