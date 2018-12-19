Десять тысяч. На Украине назвали число небоевых потерь ВСУ

По данным военной прокуратуры Украины, в это количество включены не только погибшие, но и получившие травмы и ранения.

С начала вооружённого конфликта в Донбассе небоевые потери украинской армии составили более 10 тысяч человек. Такие данные привёл главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

— За 4,5 года военных действий уже более 10 тысяч небоевых потерь, — сказал Матиос в интервью украинским СМИ.

Отметим, что приведённые Матиосом данные противоречат его же докладу, озвученному в конце октября. Тогда главный военный прокурор утверждал, что небоевые потери ВСУ за всё время военных действий в Донбассе составили 2700 человек, более 800 из которых — с летальным исходом.