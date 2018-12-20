Американцы обвинили создателя автомата Калашникова в краже технологий

В США до сих пор считают, что Михаил Калашников всё-таки украл принцип работы автоматики у немецкого оружейника Хуго Шмайссера.

Американский журнал The National Interest опубликовал рейтинг самого опасного оружия, используемого в современных конфликтах. В материале военный эксперт Кайл Мизоками сообщил, что автоматы Калашникова, и в частности АК-47, давно удерживают звание "королей современной войны". Однако позднее Мизоками добавил, что есть некие косвенные доказательства того, что Михаил Калашников всё-таки украл идею создания автоматической винтовки у немецкого оружейника Хуго Шмайссера, который некоторое время работал в СССР.

Разъяснение подробностей спора вокруг использования принципов создания немецкой винтовки StG-44 как в первых прототипах автомата Калашникова, так и в серийных изделиях для Лайфа провёл технический консультант концерна "Калашников" Владимир Онокой. Эксперт отметил, что весь миф об участии Шмайссера в разработке АК возник из-за технического невежества и безграмотности, а люди, пропагандирующие версию воровства технологий, игнорируют абсолютно все существующие факты.

Михаил Тимофеевич Калашников создавал свой автомат в Коврове и на Щуровском полигоне в Подмосковье. Ему помогали очень многие: Лютый, Дейкин, Зайцев и другие специалисты — всех этих людей он перечисляет в своих мемуарах Владимир Онокой

Как отметил Онокой, Хуго Шмайссер в этот момент находился за тысячу километров от места событий, в Ижевске, и никак не мог повлиять на процесс создания оружия. Непосредственно в Ижевске Калашников оказался с уже готовым образцом, и ни Шмайссер, ни другие немецкие конструкторы не были допущены к работам над АК — это подтверждено документально. Ранее Лайф сообщал, что на памятнике Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертёж немецкой винтовки. Лишнюю деталь в композиции памятника советскому оружейнику обнаружили военные историки.