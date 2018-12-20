"Калашников" начал поставки автоматов АК-12 в войска

Первая установочная промышленная партия насчитывает более 2,5 тысячи единиц перспективного оружия.

Концерн "Калашников" передал военным первую партию автоматов АК-12, собранных по заказу Минобороны, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в первую партию было включено не менее 2,5 тыс. перспективных автоматов. Отмечается, что к 2020 году автоматами и комплектами боевой экипировки "Ратник" обеспечат все подразделения сухопутных войск.

Автомат АК-12 пришёл на смену автоматам АК-74М. Оружие нового типа отличает сниженная отдача и улучшенная работа автоматики. Каждый автомат может быть адаптирован под отдельно взятого бойца и может быть за несколько минут оснащён универсальными прицельными приспособлениями. Ранее Лайф сообщал, что американские военные эксперты обвинили создателя автомата Калашникова в краже технологий.