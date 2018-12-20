Танки Т-80БВМ получат урановые снаряды

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Танки Т-80БВМ получат урановые снаряды

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Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Боеприпасы этого типа необходимы для поражения техники с повышенным уровнем бронирования.

Министерство обороны России сообщило, что модернизированные танки Т-80БВМ получат возможность применять по бронированным целям снаряды с сердечником из обеднённого урана. Как сообщает телеканал "Звезда", речь идёт о доработке системы заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2".

Отмечается, что боеприпас "Свинец-1" оснащён твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, а "Свинец-2" оснащается сердечником из сплава на основе обеднённого урана. Боеприпасы этого типа способны пробивать не только динамическую защиту современных танков, но и толстую комбинированную металлокерамическую броню.

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