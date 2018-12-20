Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду

Необычную находку Тран Минь Тхань смог обнаружить в 6,5 километра от береговой линии.

Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен. На данный момент неизвестно, является ли торпеда боевой или учебной, находкой занимаются вьетнамские военные. ВМС страны уже опознали торпеду как Yu-6 — китайский аналог американской торпеды Mk.48.

Отмечается, что свою находку Минь Тхань обнаружил в 480 милях к юго-западу от Парасельских островов — территории, за которую Китай спорит с Южной Кореей. Сообщается также, что вьетнамская деревня, рядом с которой нашли торпеду, располагается в 570 километрах от базы подводных лодок "Юлинь" на острове Хайнань. Китайские ВМС пока официально не подтвердили потерю секретной торпеды и не уточнили, о боеприпасах какого типа может идти речь.