Модернизированный "убийца авианосцев" совершит первый полёт до конца года

Обновлённый Ту-22М3М получит принципиально новые системы вооружения и обновлённое бортовое оборудование.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова сообщил, что первый испытательный полёт модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря, сообщает ТАСС. По словам Криворучко, военные довольны полученным результатом, а сам борт практически готов к полёту.

Отдельно отмечается, что в рамках ОКР над модернизированным "убийцей авианосцев" проведена глобальная работа по созданию новых систем вооружения, радиолокационного и радиоэлектронного бортового оборудования. До 2020 года на Казанском авиационном заводе планируется модернизировать не менее 30 бортов.