В России началось производство новых ракетоносцев Ту-160

Сборка первых "Белых лебедей", по словам заместителя министра обороны, уже началась.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Казанского авиационного завода заявил, что началось производство первых новых ракетоносцев Ту-160М, восстановление производства которых проводилось на протяжении последних нескольких лет. Как сообщает РИА "Новости", замминистра обороны подчеркнул, что все работы идут в срок, а графики выдерживаются.

Ранее Лайф сообщал, что Казанский авиационный завод приступил к сборке первого Ту-160М2. Также ранее отмечалось, что стратегические ракетоносцы могут усилить группировку ВС РФ в Арктике.