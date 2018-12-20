В России началось производство новых ракетоносцев Ту-160

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Казанского авиационного завода заявил, что началось производство первых новых ракетоносцев Ту-160М, восстановление производства которых проводилось на протяжении последних нескольких лет. Как сообщает РИА "Новости", замминистра обороны подчеркнул, что все работы идут в срок, а графики выдерживаются.
Ранее Лайф сообщал, что Казанский авиационный завод приступил к сборке первого Ту-160М2. Также ранее отмечалось, что стратегические ракетоносцы могут усилить группировку ВС РФ в Арктике.
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