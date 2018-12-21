Китайские военные провели первые испытания С-400

Купленные у России комплексы успешно поразили баллистическую мишень, летевшую на огромной скорости.

В Китае состоялись первые стрельбы из купленных российских зенитных ракетных комплексов С-400. Выпущенная ракета успешно поразила учебную баллистическую цель, летевшую на скорости 3 км/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.

— Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретённых у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что китайские военные производили стрельбы на предельной дальности ведения огня — 250 километров. Кроме того, имитировали постановку сильных радиопомех условным противником.

Напомним, Китай стал первым государством, которое закупило новейшие российские ЗРК С-400 "Триумф". По договору Россия должна была поставить КНР два полковых комплекта комплексов. По предварительным данным, доставка первого завершилась в мае текущего года.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения средств воздушного нападения, в том числе баллистических и крылатых ракет. Согласно заявленным характеристикам, ЗРК способен осуществлять перехват цели на дальности до 600 километров и успешно поражать их на дистанции 400 километров и высоте до 30 километров.