В США узнали о характеристиках комплекса ПВО С-500 "Прометей"

Американские военные эксперты уверены, что противопоставить такой системе авиация США и стран НАТО ничего не сможет.

Американский военный эксперт Захари Кек заявил, что комплекс ПВО С-500, появления которого ожидают после 2020 года, позволит российским военным сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения. Как отмечает журнал The National Interest, ракеты комплекса, вероятно, смогут поражать цели на максимальной высоте в 95–97 километров.

Аналитики отмечают, что технические характеристики комплекса могут быть намеренно занижены и на самом деле ракеты комплекса С-500 могут работать на высотах в 110–130 километров, что позволяет сбивать в ближнем космосе спутники видовой разведки. Отмечаются и противоракетные особенности системы — всевысотный обнаружитель комплекса и автоматика могут отличать ложные боевые блоки от боевых и в состоянии обстреливать сразу 10 блоков, опознанных как "чужие".

Эксперты отмечают также, что С-500 создаст "большие проблемы" для всех без исключения истребителей, построенных по технологии сниженной радиолокационной заметности, поскольку в состав комплекса войдут переработанные станции обнаружения и сопровождения целей. Ранее Лайф сообщал, что китайские военные впервые успешно применили комплексы С-400 во время учений.