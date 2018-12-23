В США назвали имя будущего министра обороны

В итоговый список кандидатов вошли не только кадровые военные, но и профессионалы в других сферах управления.

Отставка Джеймса Мэттиса с поста министра обороны США заставила экспертов гадать, кто займёт главный кабинет в Пентагоне после официального утверждения отставки Дональдом Трампом. Как сообщает Military Times, несмотря на почётную должность, мало кто разделяет позицию президента Трампа по вопросу Вооружённых сил и желающих возглавить Минобороны США откровенно мало. Одним из первых в списке может стать бывший заместитель начальника штаба армии Джек Кин — опытный военный, эффективно работавший с подрядчиками.

Второй в списке — Патрик Шанахан, заместитель Джеймса Мэттиса. За плечами Шанахана большой опыт работы с авиастроительными концернами Boeing и Lockheed Martin. Кроме того, Шанахан — один из инициаторов создания Космического корпуса в составе ВВС США. Следом за ним в списке расположился Том Коттон, сенатор-республиканец от штата Арканзас. Несмотря на участие в нескольких военных конфликтах, Коттон самый молодой кандидат на пост министра обороны — ему всего 41 год.

Одним из фаворитов будущего голосования станет Ричард Спенсер — нынешний министр Военно-морских сил США и главный специалист по военно-морской логистике. Именно Спенсеру принадлежит идея оптимизации американского флота и расширения его боевых возможностей одновременно. В противовес Спенсеру выступает Хизер Уилсон — министр Военно-воздушных сил США, регулярно выступающая за "расширение военного присутствия" для борьбы с Россией и КНР.

Американские издания отмечают, что, несмотря на большой выбор, Дональд Трамп может утвердить на пост министра обороны совершенно другого человека. Как отмечает Military Times, Трамп не боится ставить на военную должность человека с сугубо экономическим или техническим образованием, а отсутствие любого опыта, связанного с Вооружёнными силами, не воспринимается как недостаток.