В США испытали новую ракету для системы ПРО в Японии

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В США испытали новую ракету для системы ПРО в Японии

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Фото: © Wikimedia Commons

Новые ракеты войдут в состав системы ПРО Aegis Ashore, которую США намерены построить в Японии.

Издание Defense Talk сообщает, что в США успешно испытан модернизированный вариант противоракеты SM-3 Block IIA — самой аварийной из всех противоракет этого типа. Сообщается, что целью противоракеты стала ракета-мишень, максимально точно копирующая средства поражения средней дальности.

Отмечается, что на развёртывание системы противоракетной обороны производитель этих систем, американская компания Raytheon, планирует потратить более $3 млрд. Директор Агентства противоракетной обороны США Сэм Гривз отметил, что такая система необходима для нивелирования угрозы пуска ракет средней и малой дальности рядом с Японией.

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