Сделка века. Япония купит еще 105 истребителей F-35 у США

Опцион на покупку включает в себя истребители всех трёх модификаций, предлагаемых на экспорт.

Американское издание Aviation Week сообщает, что в интересах японских военных в США будет закуплено ещё 105 истребителей F-35. Отмечается, что речь идёт о закупке трёх модификаций машины, включая самолёты с укороченным взлётом и вертикальной посадки. Сообщается, что истребители этого типа должны стать "основным средством нанесения удара" на море.

Ранее Лайф сообщал, что Министр обороны Японии Такэси Ивая рассматривает вопрос о строительстве нового авианесущего корабля на базе вертолётоносца ВМС "Идзумо". Общая численность авиакрыла на каждом корабле может составить до 10 машин. Подробнее прочитать о том, зачем Япония активно укрепляет собственную армию, можно в нашем материале "Тупиковый путь самурая. Зачем Япония готовится к большой войне".