Минобороны РФ вернуло из Сирии 150 зенитчиков

По сообщению военного ведомства, военнослужащие зенитного ракетного полка представлены к государственным и ведомственным наградам.

В Россию из Сирии вернулись более 150 военнослужащих зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), где обеспечивали противовоздушную оборону. Как отметили представители Минобороны РФ, военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

— Самолётом Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены в Новосибирск. В течение трёх месяцев военнослужащие полка выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, 17 сентября сирийские ПВО сбили российский самолёт Ил-20, погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ возложило ответственность за трагедию на израильских лётчиков, которые без предупреждения нанесли удар по сирийской территории, а затем прикрывались от ПВО российским бортом. После этого инцидента Россией было принято решение передать сирийской армии зенитные ракетные системы С-300 и обучить их военных, чтобы исключить возможность повторения трагедии.

Отметим, помимо подготовки сирийских военных российские зенитчики обеспечивают противовоздушную оборону военных баз России в Хмеймиме и Тартусе, где расположены два дивизиона системы ПВО С-400.