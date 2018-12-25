Русские идут. Почему Тереза Мэй пугает "российским вторжением" в Британию

Премьер-министр Великобритании забывает, что вооружённые силы королевства по меньшей мере трижды вторгались на территорию России за свою историю.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с рождественским посланием. Один из пунктов её речи — благодарность вооружённым силам за защиту территориальной целостности Соединённого Королевства от российского вторжения. Но мало того, что Россия никогда не нарушала британских границ, так сама Великобритания за свою историю неоднократно вводила свои войска на территорию России. Лайф разобрался, кому от кого действительно приходилось защищаться.

Давние счёты

Заявление Терезы Мэй, естественно, было сформулировано не сейчас. На протяжении нескольких последних лет британские власти, а за ними и британские СМИ на пустом месте нагнетали напряжение в отношениях с Москвой. Порой это принимало совершенно дикие формы. Будь то призывы бойкотировать проведение чемпионата мира по футболу в России, заблокировать вещание российского телеканала RT или ставшая уже популярной благодаря всё той же Терезе Мэй формулировка highly likely (весьма вероятно. — Прим. ред.), под которую можно подвести что угодно. Например, весьма вероятно, что подобное отношение Великобритании к России существует едва ли не с середины 18-го века.

Но могло ли быть иначе? Ведь британские геополитические интересы совершенно исключали возможность усиления России, поскольку это создавало иной центр силы в Европе и мешало экспансии Великобритании в Азии и на Кавказе. Первое противостояние, правда, без реальных боестолкновений двух армий, предопределило этот вектор. Вспыхнуло оно в 1776 году и вошло в историю под названием Семилетняя война. Россия вошла в союз с Францией и Австрией, в то время как противостояли им Англия с Пруссией. Кстати, на фоне этой войны Россия поддержала борьбу Соединённых Штатов за независимость от Лондона.

За последующие десятилетия рост противоречий между странами только увеличивался, прежде всего за счёт столкновения интересов государств на Южном Кавказе и в Средней Азии, а также усиления Британии как морской державы.

Блокада торговых путей, и в особенности острова Мальта, была воспринята Павлом I как личное оскорбление, что привело, как сейчас бы сказали, к введению контрсанкций в отношении Лондона. А последующий вынужденный союз с Наполеоном и вовсе стал причиной для начала Англо-русской войны. Правда, боевые действия между странами были не очень масштабны и велись они на море. В основном Балтийском и Белом, куда британские корабли прибыли для нападения на российские порты.

Однако главное вторжение британской армии на территорию Российской империи произойдёт лишь спустя почти полвека во время Крымской войны (1853–1856 гг.). К тому моменту Британия стала одной из ведущих мировых держав. Её влияние было настолько велико, что не только Средиземное море, но и Чёрное входило в сферу интересов Лондона. То же касается и британского влияния на Европу, Кавказ и Центральную Азию. Таким образом, весной 1854 года Великобритания объявляет войну России.

И хотя эта война получила название Крымская, боевые действия разворачивались на Кавказе, Балтике, на севере в Беломорье и даже на Дальнем Востоке. В общей сложности против России британцы выставили более 220 тысяч бойцов. Притом важно отметить, что несколько тысяч отправились на войну в качестве добровольцев. И тому есть причина — впервые в истории были применены элементы информационной войны. В частности, английские газеты того времени сообщали, что якобы русские войска убивают или пытают пленных турок. Выпускались карикатуры на русских солдат, офицеров, государственные символы России и царя. А британская газета "Таймс" писала: "Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей".

Что вы знаете про вторжение?

Начальный этап войны (России против Турции. — Прим. ред.) проходил достаточно успешно для русской армии. Но страна была не готова к одновременному ведению войны против таких мощных стран, как Франция и Великобритания, выступивших на стороне турок. В апреле 1854 года союзнический флот начинает бомбардировку Одессы. К лету британский флот на севере старается ввести блокаду Архангельска, захватывает торговые суда, а прибрежные поселения подлежат разграблению и уничтожению. Одновременно с этим первые британо-французские корабли подходят к Севастополю.

В последующие месяцы наиболее активные боевые действия преобладают в Балтике, где британцы пытались сначала блокировать, а затем уничтожить русский Балтийский флот. В то же время предпринимаются попытки высадки десанта. Больше всего от боевых действий страдают населённые пункты в Финляндии, входившей в состав Российской империи.

В начале осени в Крыму начинается полномасштабная высадка англо-французского и турецкого десантов и первые бои. Русская армия обороняется крайне упорно и даже пытается контратаковать, но противник превосходит числом, начинается одна из трагических и одновременно героических страниц русской истории — оборона Севастополя. За 11 месяцев осады Россия потеряла убитыми, ранеными, пропавшими без вести и заболевшими, включая местных жителей, до 100 тысяч человек. В то время как союзническая армия, по разным оценкам, — от 70 до 130 тысяч.

А пока в Крыму кипели бои, британские войска продолжали боевые действия в уже названных районах, а также открывали новые фронты. В частности, на Дальнем Востоке был захвачен остров Уруп. А весной 1855 года стартовала Азовская военная кампания, в ходе которой британцы пытались захватить Мариуполь, Таганрог, Ейск и другие города в Донбассе и на Кубани. После поражения в Севастополе британцы и вовсе решили уже идти в поход на Николаев (нынешняя территория Украины. — Прим. ред.).

Россия была зажата в клещи со всех сторон. Армии не хватало вооружений, боеприпасов, фуража. Итог был закономерен — поражение. Лишь благодаря мастерству дипломатов по итогам войны Российская империя потеряла гораздо меньше, чем могла бы. Хотя экономика государства впала в глубокий кризис.

Интервенция

Но история помнит и не менее масштабное вторжение британской армии на территорию России, более известное в советской историографии как интервенция.

После начала Октябрьской революции в 1917 году и последовавшей затем гражданской войны в России Великобритания выступила против новой советской власти и стала оказывать финансовую, военную, техническую, организационную помощь различным представителям Белого движения. Предлогом тому был отказ большевиков сражаться с Германией в Первой мировой войне. В то же время, по мнению историков, Британия просто не хотела допустить нового усиления России.

Так или иначе, но с весны 1918 года британская армия высадилась в районе Мурманска и Архангельска, на Украине и в Крыму, на Кавказе, Закавказье и Дальнем Востоке, на Кубани, Поволжье, в Донбассе и Средней Азии. Легче перечислить, где нельзя было встретить британского солдата или офицера. В общей сложности было задействовано около 30 тысяч бойцов, не считая ещё по несколько тысяч солдат от доминионов — Канады, Индии, Австралии и т.д.

Но вопреки всем ожиданиям, ни масштаб помощи Белому движению, ни военная интервенция (а мы указали лишь число британских военных, а в "разделе" России принимали участие Франция, США, Италия, Румыния, Греция, Япония и т.д.) не помешали установлению советской власти почти на всей территории бывшей Российской империи.

Закончилось ли на этом вторжение Великобритании на территорию нашей страны? Highly likely да. Однако можно ли не считать вторжением поддержку сепаратистских или террористических сил на территории другого государства?

В частности, после окончания гражданской войны и вплоть до начала Второй мировой бои продолжались в Средней Азии, где против советской власти выступили радикально и националистически настроенные группы местного населения. Фактически речь идёт о бандформированиях, которые терроризировали регион. А столь долгий срок действия этих групп объясняется помощью со стороны Великобритании. Лондон не только посылал деньги и оружие на борьбу басмачей с советской властью, но и направлял на помощь своих военных инструкторов и разведчиков.

Аналогичная тактика была принята на вооружение американскими и британскими спецслужбами после Второй мировой войны. Западные силовики начали активно поддерживать организации украинских националистов* (ОУН). В связи с чем боевики организаций действовали на Западной Украине до 1954 года. Основными направлениями их деятельности были диверсионная работа и убийство сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Впрочем, часто жертвами становились и простые мирные граждане.

Потому, когда Тереза Мэй говорит про highly likely российское вторжение, очевидно, что она слабо отдаёт себе отчёт в том, как выглядит вторжение глазами того, на кого нападают.

* Действия организаций запрещены на территории РФ по решению Верховного суда.