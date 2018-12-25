США примут на вооружение стелс-самолёты нового поколения

Американские учёные и военные считают, что в будущем от истребителей и бомбардировщиков с современной конструкцией не будет никакого толка.

Издание National Interest отмечает, что исследователи из оборонной компании BAE Systems и Университета Манчестера успешно провели испытания экспериментального беспилотного летательного аппарата без движущихся аэродинамических поверхностей управления ещё в 2017 году, а в середине 2020-х годов на вооружении в США и у ближайших союзников могут появиться первые летательные аппараты такого типа. Сообщается, что принципы, реализованные в модели беспилотника MAGMA, позволят обойтись без любых рулевых поверхностей на крыльях и киле, что снизит радиолокационную заметность авиационной техники в несколько раз.

Вместо элеронов и флаперонов, а также других устройств, составляющих механизацию крыла, будет использоваться система рециркуляции воздуха, которая позволит лётчикам регулировать прохождение воздушных потоков и значительно облегчит управление машиной. В результате ВВС США, а также другие рода войск могут отказаться от механизации крыла как таковой. Американские военные эксперты отмечают, что технология серьёзно заинтересовала военных, и, если её доведут "до ума" в ближайшие несколько лет, пилотируемую и беспилотную авиацию ждёт настоящая революция, побочным эффектом которой станет практически полный отказ от любых аэродинамических схем, допускающих движение элементов управления. В итоге, как отмечают эксперты, США могут отказаться от всей "устаревшей" авиационной техники, включая бомбардировщики B-2, истребители F-35 и другие малозаметные машины.