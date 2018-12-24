"Ростех" оснастил Деда Мороза боевым экзоскелетом

Теперь Дед Мороз сможет носить на себе мешки с подарками общей массой до 70 килограммов.

Пресс-служба компании "Ростех" сообщает, что в рамках визита на Останкинскую телебашню Дед Мороз протестировал экзоскелет при поднятии тяжестей и самостоятельно поднялся в экзоскелете на смотровую площадку телебашни, расположенную на высоте 337 метров. Сам Дед Мороз отметил, что экзоскелет — незаменимая вещь, ведь перед Новым годом приходится переносить "на себе десятки тонн подарков для детишек".

Отмечается, что конструкции экзоскелета плотно прилегают к телу, но при этом абсолютно не сковывают движения и даже позволяют бегать. Сообщается, что первая презентация экзоскелета состоялась в августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018". Разработку экзоскелета в составе "Ростеха" ведёт ЦНИИТОЧМАШ совместно с компанией "ГБ инжиниринг". Изделие уже прошло опытную апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердило высокую эффективность.