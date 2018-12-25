В Китае испытали полностью композитный ударный беспилотник

Машина стала ещё легче, а вес полезной нагрузки на каждое крыло значительно увеличился.

Китайское агентство Синьхуа сообщает, что 23 декабря 2018 года свой первый полёт совершил полностью композитный беспилотный летательный аппарат Wing Loong ID, разработку и производство которого ведёт авиастроительный концерн AVIC. Отмечается, что БПЛА с большой продолжительностью полёта практически полностью построен из композитных материалов, что снижает его вес по сравнению с аналогичными машинами из "классических" авиационных материалов почти на половину.

Сообщается, что время первого полёта составило не более получаса. Все бортовые системы, как отмечают китайские СМИ, отработали штатно. Теперь беспилотник передадут на испытания с применением полезной нагрузки, а в начале 2019 года могут состояться первые вылеты с применением авиационных средств поражения.