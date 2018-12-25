Тайное оружие Кремля. Минобороны России выпустило календарь на 2019 год

Читайте также

Тайное оружие Кремля. Минобороны России выпустило календарь на 2019 год

928

Фото: © мультимедиа.минобороны.рф

Кроме отличных фотографий с военной техникой пользователи Интернета отметили тонкий армейский юмор.

В новом календаре Минобороны на 2019 присутствуют не только оригинальные фотографии с различных учений практически всех родов войск, но и популярные армейские шутки, которые ранее не использовались российскими военными в официальной печатной и электронной продукции.

<p>Фото: © <a href="https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/calendar2018/photo.htm" target="_blank">мультимедиа.минобороны.рф</a></p>

Скачать архив с фотографиями и распечатать его в удобном формате может каждый желающий — все изображения опубликованы на официальном сайте ведомства.

<p>Фото: © <a href="https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/calendar2018/photo.htm" target="_blank">мультимедиа.минобороны.рф</a></p>

Первый месяц 2019 года проиллюстрирован подвижным ракетным комплексом "Тополь-М". На других изображениях, опубликованных Минобороны, находятся женщины — курсанты профильных институтов, которых в шутку назвали "тайным оружием Кремля", а также самолёты стратегической авиации, бойцы Сил специальных операций Минобороны и представители других военных профессий.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×