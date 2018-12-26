Модернизированный комплекс "Панцирь" научили поражать больше целей

Разработчики комплекса отмечают, что направление таких систем ПВО развивается динамично.

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" прошёл модернизацию, благодаря которой удалось расширить номенклатуру поражаемых целей. Как сообщает РИА "Новости", уже завершены работы и проведены испытания по расширению типажа целей с учётом современных угроз.

Абрамов уточнил, что приняты во внимание ряд особенностей и найдены определённые технические решения, позволяющие поражать малоскоростные маневрирующие цели. Подробнее прочитать о том, как военные предотвращают атаки на стратегические объекты российской армии, можно в нашем материале "Атака дронов. Зачем США "направляли" удар по авиабазе Хмеймим"