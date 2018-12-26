Российскую бронетехнику оснастят новыми ракетами "Булат"

Противотранспортный комплекс будет устанавливаться на перспективную бронетехнику, создаваемую для сухопутных войск.

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов заявил, что в России создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат", устанавливаемый на боевую модель перспективной бронетехники. Как сообщает РИА "Новости", подробности относительно нового комплекса Абрамов раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что комплекс "Булат" может быть использован для уничтожения легкобронированных и небронированных целей, используемой в локальных конфликтах гражданской техники и живой силы противника. Отмечалось также, что ракеты имеют меньшие, по сравнению с ПТРК "Корнет" или "Хризантема", габариты и могут быть использованы в качестве вспомогательного вооружения бронетехники.