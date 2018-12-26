Российские военные получат высокоточные пули в 2019 году

Сообщается, что боеприпасами этого типа оснастят сразу несколько типов стрелкового оружия.

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов сообщил, что высокоточные пули для стрелкового оружия по всем основным российским калибрам появятся в России в 2019 году. Как сообщает РИА "Новости", Абрамов анонсировал появление "хороших высокоточных выстрелов для стрелкового оружия" по всем основным калибрам.

Кроме того, Абрамов отметил, что ведётся научно-исследовательская работа по созданию 40-миллиметрового гранатомётного выстрела повышенной эффективности, который сможет обеспечить предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели. Ранее разработкой "умных" пуль и других боеприпасов активно-реактивного типа занимался российский Фонд перспективных исследований.