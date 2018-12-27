Откажутся ли США от роли мирового жандарма?

Американский президент признал, что США тратят деньги на множество военных баз в разных странах, названия которых его сограждане даже никогда не слышали.

Не успели стихнуть обсуждения по поводу возможного вывода американских войск из Сирии, как президент США Дональд Трамп дал новую почву для споров и конспирологии. Выступая перед американскими военными в Ираке, он заявил, что США больше не намерены тратить столько средств на обеспечение безопасности различных стран. Что его страна не может оставаться мировым жандармом. Лайф разобрался, так ли это на самом деле и мог бы кто-нибудь занять "пост" нового гаранта безопасности в мире.

Нравится это кому-то или нет, но, чтобы понять, что США действительно в настоящее время являются главной военной силой на планете, достаточно взглянуть на статистику. Уже несколько лет подряд американские власти наращивают оборонный бюджет своей страны. В 2019 году он достигнет рекордных показателей в 716 миллиардов долларов. Это больше, чем совокупность трат на вооружённые силы девяти последующих стран. Для сравнения: в 2018 году Россия потратила на свою армию примерно 46 миллиардов долларов.

Конечно, это не показатель эффективности вооружённых сил, но спорить сложно, что возможностей в военном плане при таком финансировании у США гораздо больше, чем у кого-либо. Хотя бы для содержания сотен военных баз.

В настоящее время в мире их насчитывается более 700. Так или иначе американские солдаты регулярно или периодически присутствуют более чем в 50 государствах. В этом Соединённые Штаты тоже абсолютные рекордсмены. Некоторые из этих американских баз представляют из себя далеко не только порты, аэродромы или склады, но и крупные разведывательные центры. А ведь ещё у Соединённых Штатов есть 10 авианосных ударных групп (АУГ) ВМС, которые представляют собой основу американской наступательной мощи.

Другой вопрос — действительно ли США являются жандармом, который следит за безопасность в мире? Или напротив, Вашингтон играет роль "оборотня в погонах", который сам провоцирует хаос в конкретном регионе, чтобы потом под предлогом его устранения направить туда своих военных? Чем в конечном итоге создаёт себе новый рычаг для управления геополитическими процессами в мире.

Яркий пример этого не заставил себя ждать. Стоило американскому лидеру заявить в Ираке, что его военные не покинут эту страну, как после отъезда Трампа у американского посольства в Багдаде произошёл теракт. Это не говорит о том, что за взрывами стояли американцы, а лишь подчёркивает тот факт, что после вхождения американских войск в Ирак эта страна до сих пор находится на грани гражданской войны и уровень террористической угрозы невероятно высок. Ни огромный оборонный бюджет, ни АУГ мирового жандарма не смогли обеспечить безопасность.

По мнению экспертов, именно это заметное противоречие, а также огромные траты США на поддержание дальних баз стало причиной изменения стратегии Вашингтона. А слова американского лидера являются лишь прикрытием этого процесса.

— Что касается заявления про жандарма — это легенда, прикрытие глубокого перестраивания внешней и внутренней политики Соединённых Штатов, не более того. Речь идёт о том, что США под руководством Трампа приступили к глубокому перевооружению армии, им нужен определённый таймаут. Они принципиально выстраивают всю систему таким образом, чтобы в их интересах воевали другие. Например, Восточная Европа, Украина и даже террористическая организация ИГИЛ*, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт Александр Жилин.

Впрочем, тут стоит процитировать ещё один отрывок из речи Дональда Трампа перед американскими военными в Ираке. Вероятно, как раз "чтобы в их интересах воевали другие".

— Америка не должна сражаться за каждую нацию на земле, а во многих случаях вообще не получать компенсаций за это. Если они хотят, чтобы мы участвовали в боевых действиях, они также должны заплатить определённую цену. И иногда это также денежная цена, поэтому мы не лохи мира. Мы больше не лохи, ребята. И люди не смотрят на нас как на лохов, — заявил Трамп своим военным.

Эти резкие слова перекликаются с ранними заявлениями Трампа в адрес союзников Вашингтона по НАТО. В частности, про то, что бремя финансирования Североатлантического Альянса, все члены блока должны нести соразмерно, а не преимущественно США.

Но даже если предположить, что США действительно хотят отойти от роли жандарма, то кто мог бы претендовать на этот "пост"? Например, мировая история знает случаи, когда гарантом безопасности в Европе неоднократно выступала Россия. В настоящее время всё активнее на мировой арене себя проявляет Китай.

— К сожалению, ни Россия, ни Китай в настоящее время не могут претендовать на доминирующую роль в мире. Как и любое другое государство, — на корню рубит все домыслы руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. — А все эти заявления Трампа — что про так называемого мирового жандарма, что про вывод войск из Сирии — имеют мало общего с реальностью.

Мнения экспертов однозначно сходятся в одном. Несмотря на все, порой очень провокационные заявления американского лидера, ждать перемен в мире не приходится. А США никогда и ни при каких обстоятельствах сами не отрекутся от решающей роли в мире. Вопрос лишь в том, как долго они смогут ей соответствовать. Ведь с момента окончания холодной войны прошло уже 30 лет, и говорить об однополярном мире уже невозможно. Тем более с учётом возможностей ядерного сдерживания.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.