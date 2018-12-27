Откажутся ли США от роли мирового жандарма?

Не успели стихнуть обсуждения по поводу возможного вывода американских войск из Сирии, как президент США Дональд Трамп дал новую почву для споров и конспирологии. Выступая перед американскими военными в Ираке, он заявил, что США больше не намерены тратить столько средств на обеспечение безопасности различных стран. Что его страна не может оставаться мировым жандармом. Лайф разобрался, так ли это на самом деле и мог бы кто-нибудь занять "пост" нового гаранта безопасности в мире.
Нравится это кому-то или нет, но, чтобы понять, что США действительно в настоящее время являются главной военной силой на планете, достаточно взглянуть на статистику. Уже несколько лет подряд американские власти наращивают оборонный бюджет своей страны. В 2019 году он достигнет рекордных показателей в 716 миллиардов долларов. Это больше, чем совокупность трат на вооружённые силы девяти последующих стран. Для сравнения: в 2018 году Россия потратила на свою армию примерно 46 миллиардов долларов.
Конечно, это не показатель эффективности вооружённых сил, но спорить сложно, что возможностей в военном плане при таком финансировании у США гораздо больше, чем у кого-либо. Хотя бы для содержания сотен военных баз.
В настоящее время в мире их насчитывается более 700. Так или иначе американские солдаты регулярно или периодически присутствуют более чем в 50 государствах. В этом Соединённые Штаты тоже абсолютные рекордсмены. Некоторые из этих американских баз представляют из себя далеко не только порты, аэродромы или склады, но и крупные разведывательные центры. А ведь ещё у Соединённых Штатов есть 10 авианосных ударных групп (АУГ) ВМС, которые представляют собой основу американской наступательной мощи.
Другой вопрос — действительно ли США являются жандармом, который следит за безопасность в мире? Или напротив, Вашингтон играет роль "оборотня в погонах", который сам провоцирует хаос в конкретном регионе, чтобы потом под предлогом его устранения направить туда своих военных? Чем в конечном итоге создаёт себе новый рычаг для управления геополитическими процессами в мире.
Яркий пример этого не заставил себя ждать. Стоило американскому лидеру заявить в Ираке, что его военные не покинут эту страну, как после отъезда Трампа у американского посольства в Багдаде произошёл теракт. Это не говорит о том, что за взрывами стояли американцы, а лишь подчёркивает тот факт, что после вхождения американских войск в Ирак эта страна до сих пор находится на грани гражданской войны и уровень террористической угрозы невероятно высок. Ни огромный оборонный бюджет, ни АУГ мирового жандарма не смогли обеспечить безопасность.
По мнению экспертов, именно это заметное противоречие, а также огромные траты США на поддержание дальних баз стало причиной изменения стратегии Вашингтона. А слова американского лидера являются лишь прикрытием этого процесса.
— Что касается заявления про жандарма — это легенда, прикрытие глубокого перестраивания внешней и внутренней политики Соединённых Штатов, не более того. Речь идёт о том, что США под руководством Трампа приступили к глубокому перевооружению армии, им нужен определённый таймаут. Они принципиально выстраивают всю систему таким образом, чтобы в их интересах воевали другие. Например, Восточная Европа, Украина и даже террористическая организация ИГИЛ*, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт Александр Жилин.
Впрочем, тут стоит процитировать ещё один отрывок из речи Дональда Трампа перед американскими военными в Ираке. Вероятно, как раз "чтобы в их интересах воевали другие".
— Америка не должна сражаться за каждую нацию на земле, а во многих случаях вообще не получать компенсаций за это. Если они хотят, чтобы мы участвовали в боевых действиях, они также должны заплатить определённую цену. И иногда это также денежная цена, поэтому мы не лохи мира. Мы больше не лохи, ребята. И люди не смотрят на нас как на лохов, — заявил Трамп своим военным.
Эти резкие слова перекликаются с ранними заявлениями Трампа в адрес союзников Вашингтона по НАТО. В частности, про то, что бремя финансирования Североатлантического Альянса, все члены блока должны нести соразмерно, а не преимущественно США.
Но даже если предположить, что США действительно хотят отойти от роли жандарма, то кто мог бы претендовать на этот "пост"? Например, мировая история знает случаи, когда гарантом безопасности в Европе неоднократно выступала Россия. В настоящее время всё активнее на мировой арене себя проявляет Китай.
— К сожалению, ни Россия, ни Китай в настоящее время не могут претендовать на доминирующую роль в мире. Как и любое другое государство, — на корню рубит все домыслы руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. — А все эти заявления Трампа — что про так называемого мирового жандарма, что про вывод войск из Сирии — имеют мало общего с реальностью.
Мнения экспертов однозначно сходятся в одном. Несмотря на все, порой очень провокационные заявления американского лидера, ждать перемен в мире не приходится. А США никогда и ни при каких обстоятельствах сами не отрекутся от решающей роли в мире. Вопрос лишь в том, как долго они смогут ей соответствовать. Ведь с момента окончания холодной войны прошло уже 30 лет, и говорить об однополярном мире уже невозможно. Тем более с учётом возможностей ядерного сдерживания.
*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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