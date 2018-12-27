МИД Турции: Комплексы С-400 не будут передавать США для изучения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил российскому послу, что доступ к комплексам будут иметь только турецкие военные.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил посла России в Анкаре Алексея Ерхова, что Анкара не предоставит США возможности для изучения зенитных-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ранее о нераскрытии данных по характеристикам работы комплексов С-400 сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С-400 — зенитный ракетный комплекс, способный поражать высокоскоростные аэродинамические объекты, включая крылатые ракеты и боевые блоки баллистических ракет. Известно, что Турция закупит четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд.