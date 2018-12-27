В США показали сверхскоростной военный вертолёт

Эксплуатировать перспективную скоростную машину планируют сразу несколько родов войск.

Американские компании Sikorsky и Boeing показали первый лётный прототип сверхскоростного прототипа SB1 Defiant, сообщает Breaking Defense. Первый полёт машины запланирован на начало 2019 года, и после его успешного завершения вертолёт будет продемонстрирован в рамках тендера FVL.

Отмечается, что в конструкции машины использованы конструктивные элементы от вертолётов X-2 и S-97 Raider. Максимальная скорость прототипа ограничена отметкой в 460 километров в час. В десантной версии машина способна перевозить до 12 полностью экипированных солдат на дальность в 600 километров.

Ранее Лайф сообщал, что в России аналогичный вертолёт будет построен на базе ударной бронированной машины Ка-52. Испытания первых сверхскоростных машин, которые создаются как в "классическом" исполнении, так и по двухвинтовой схеме, начнутся в 2019 году.