Создатель "Ярса" и "Тополя" рассказал о превосходстве российских ракет

Юрий Соломонов отметил, что Россия на 10–15 лет опережает Соединённые Штаты Америки в создании оружия ответного удара.

Создатель ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь", генеральный конструктор Московского института теплотехники заявил, что Россия на 10–15 лет опережает США в создании оружия ответного удара, сообщает РИА "Новости". Также Соломонов отметил, что эффективность системы противоракетной обороны США (имея в виду компоненты ПРО на Аляске) находится на низком уровне.

Кроме того, Соломонов отметил, что развёрнутые в Европе комплексы ПРО США "представляют собой угрозу другого типа" и могут быть использованы не как оборонительные средства, а как наступательные вооружения.