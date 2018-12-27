В ЛНР показали карту наступления украинской армии в Донбассе

Отмечается, что украинская армия использует для наступления в Донбассе тактику армий НАТО.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что в распоряжение ведомства попали рабочие карты командиров Вооружённых сил Украины с планом наступления вглубь территории республики. Отмечается, что украинские силовики планируют начать наступление и активные действия в районе Попасной.

Марочко отметил, что главной задачей подразделений 14-й отдельной механизированной бригады является обход позиций армии ЛНР на участке Попасная — Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная — Первомайск. Марочко отметил также, что офицеры ВСУ использовали в картах условные тактические знаки, применяемые странами блока НАТО.

Также представитель Народной милиции ЛНР добавил, что на карты нанесены отметки о размещении постов радиационного и химического контроля, а также посты наблюдения подразделений биологической защиты. При этом Марочко отметил, что их число превышает штатную необходимую численность, что косвенно подтверждает намерения украинской стороны применить химическое оружие для провокации.

Ранее Лайф сообщал, что разведке ДНР стало известно о планах ВСУ осуществить наступление и прорыв к российской границе. Позднее британская газета Times выяснила, что на стороне украинской армии воюют боевики из ИГИЛ. Кроме того, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе засекли эшелон ВСУ с токсичными веществами.