Дальность обнаружения целей у вертолётов Ми-28 увеличат вдвое

Для этого ударные вертолёты будут переоснащены новейшими оптико-локационными комплексами.

Первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Попов заявил, что компания работает над увеличением дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой, входящей в состав оборудования на вертолётах Ми-28НМ. Как сообщает РИА "Новости", работы над системой позволят в два раза повысить дальность обнаружения целей.

Ми-28 — российский ударный бронированный вертолёт, предназначенный для поражения зданий и техники противника в любую погоду и время суток. Первое боевое применение вертолётов этого типа состоялось в рамках войсковой операции ВС РФ в Сирии, где вертолёты армейской авиации ВКС РФ выполняли задачи по уничтожению большого количества бронетехники и живой силы противника.