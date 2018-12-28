СМИ назвали смехотворным британский военный "сигнал" в Чёрном море

По мнению американских экспертов, корабль ВМС Великобритании "Эхо" беззащитен перед российским флотом.

Прибытие в одесский порт на Украину британского корабля "Эхо" должно было стать сигналом для России, что якобы больше российские пограничники не будут перехватывать украинские корабли в Керченском проливе. Однако этот сигнал получился смехотворным, и прежде всего за счёт того, что британский корабль практически беззащитен, сообщает американский портал National Interest.

Как уточняют СМИ, "Эхо" — это многоцелевой гидрографический корабль, который в первую очередь призван выполнять научную работу. Например, составлять и уточнять карты морского дна. На его борту есть вооружение —две 20-миллиметровые пушки и несколько пулемётов. Однако этой огневой мощи даже меньше, чем у перехваченных российскими пограничниками украинских катеров. Без тяжёлого вооружения "Эхо" просто не может противостоять массированной атаке, подчёркивает издание.

В то же время отмечается, что эти "демонстрации силы" со стороны Запада на Украине, направленные в адрес России, происходят уже далеко не в первый раз. Правда, воздействие их сомнительно, говорится в материале National Interest. В качестве примера приводится полёт американского самолёта-разведчика Boeing OC-135 над территорией Украины. Якобы этот полёт был также и сигналом Киеву, что Вашингтон поддерживает сотрудничество в военном плане с этой страной. Но полёт проходил вдали от Крыма или Донбасса.

— Над спорными районами они не летали. Я полагаю, что это был учебный полёт, который хорошенько раздули и приукрасили, чтобы публика восприняла его как "сигнал" России", — цитируют в NI слова независимого эксперта по безопасности и аналитика визуальной информации Стеффана Уоткинса.