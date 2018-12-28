В Южной Корее построят подлодки с батарейкой от ноутбука

Новая дизель-электрическая подводная лодка может стать самой технически современной субмариной в мире.

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering завершила эскизное проектирование дизель-электрическую подводной лодки с литий-ионными аккумуляторными батареями, благодаря которым достигается почти абсолютная бесшумность, сообщает Naval Today. Отмечается, что проектирование лодки заняло два года, а начало строительства субмарины намечено на первую половину 2019 года.

Общее водоизмещение ДПЛ, по данным производителя, составит не более 3 тыс. тонн. Подробные характеристики субмарины, включая вооружение и состав радиоэлектронного оборудования, пока не разглашаются.