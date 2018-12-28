Сирийская армия сообщила о взятии под контроль Манбиджа

Передовые части сирийской армии вошли в город Манбидж на севере провинции Алеппо, который ранее занимали подразделения курдов. Об этом сообщил представитель генштаба Вооружённых сил Сирии, отмечает агентство SANA.
— Бойцы Сирийской Арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны, — говорится в заявлении.
Также отмечается, что за безопасность в регионе прежде всего мирных жителей города Манбидж теперь отвечает сирийская армия.
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