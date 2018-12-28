Раскрыты подробности создания гиперзвукового комплекса "Авангард"

Вице-премьер Правительства России Юрий Борисов отметил, что проект "рождался очень тяжело".

По словам вице-премьера Правительства России Юрия Борисова, проект рождался очень тяжело и на одном из совещаний у президента страны четыре года назад могло быть принято решение о его закрытии, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что главный конструктор программы убедил президента России Владимира Путина "дать ещё один шанс" создать уникальное оружие, после чего ключевые сложности в работе были устранены.

Ранее Лайф сообщал, что впервые в истории в России были проведены испытания гиперзвукового маневрирующего блока "Авангард", который выводится на рабочую высоту баллистической ракетой. За испытаниями комплекса следил лично президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин.

После тестового запуска вице-премьер Правительства России Юрий Борисов заявил, что на испытаниях боевой гиперзвуковой блок разогнался до скорости в 27 чисел Маха. Позднее американские СМИ опубликовали ряд сообщений о том, что в США защиты от нового оружия, представленного Россией, нет никакой.