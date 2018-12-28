Модернизированный "убийца авианосцев" совершил первый полёт

Полёт машины прошёл на территории авиационного завода имени С.П. Горбунова в Казани.

Первый полёт новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут и проходил на высоте 1500 метров, сообщает ТАСС. Новейший борт пилотировал экипаж под руководством лётчика-испытателя Жуковской лётно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

Выкатка первого опытного образца Ту-22М3М из цеха окончательной сборки Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова состоялась 16 августа. Несколько месяцев после презентации первый борт проходил комплекс наземных испытаний. Ранее Лайф сообщал, что в России началось производство новых стратегических ракетоносцев Ту-160.

Ранее отмечалось, что, кроме новой электроники, Ту-22М3М получил и новые средства поражения — каждый борт сможет нести до четырёх гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал".