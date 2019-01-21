С Новым годом, армия! Чем вооружат российских военных в 2019 году

По планам правительства, в новом году на оборону, безопасность и перевооружение планируется потратить около 1,3 триллиона рублей.

В прошедшем году Российская армия была переоснащена новейшим вооружением до 61,5%, сообщил на итоговом заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Это большой результат, подытожил министр. Однако в наступившем 2019 году армию России ждёт ещё более масштабный процесс перевооружения: новейшие и модернизированные ракеты, танки, вертолёты, корабли и субмарины. Лайф составил подборку главных новинок, которые в грядущем году начнут оберегать покой Родины.

"Авангард"

Пожалуй, одним из самых "громких" новейших вооружений является универсальный ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками "Авангард". Презентацию этого оружия провёл президент России Владимир Путин в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию.

Как отмечают военные, полёт планирующего крылатого боевого блока совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Главное отличие "Авангарда" от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет заключается в том, что он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью — по последним данным, до 27 махов. При этом блок способен осуществлять управляемое маневрирование — как боковое, так и по высоте. Такой непредсказуемый полёт делает "Авангард" практически неуязвимым для информационных и огневых средств.

По предварительным данным, первый ракетный полк, вооружённый межконтинентальными баллистическими ракетами "Авангард", заступит на боевое дежурство уже до конца 2019 года. Сперва ракетный полк будет вооружён двумя ракетными комплексами, а в будущем их численность возрастёт до штатной — шести единиц.

"Армата"

Новейший российский танк Т-14, более известный как "Армата", впервые был представлен широкой общественности 9 мая 2015 года на Параде Победы в Москве. С тех пор прошло немало времени, уже известно, что помимо уникальных комплексов активной защиты "Афганит" и динамической защиты "Малахит", которые делают танк малоуязвимым даже для современных противотанковых комплексов, "Армата" ещё вооружена орудием, способным вести огонь управляемыми ракетами.

Одним из главных вопросов относительно этого вооружения был вопрос, когда же новая техника поступит в войска. В прошлом году на форуме "Армия-2018" был заключён контракт на поставку Вооружённым силам России 132 танков "Армат" и БМП Т-15 на платформе "Армата". Контракт рассчитан до 2021 года, но ожидается, что первые машины поставят на вооружение уже в этом году.

"Борей"

Масштабный процесс перевооружения ожидает Военно-морской флот РФ. В 2019 году моряки-подводники получат сразу две атомные подводные лодки стратегического назначения, относящиеся к четвёртому поколению. Обе субмарины построены по модернизированному проекту 955А "Борей-А" и получили наименования в честь древнерусских князей — Владимира и Олега. Подлодки отличаются от предшественников улучшенной манёвренностью, скрытностью, более совершенными средствами связи, обнаружения и управления вооружением.

Помимо торпед калибра 533 мм субмарины также будут вооружены баллистическими ракетами "Булава". Предусмотрено размещение 16 пусковых шахт.

"Ясень-М"

Другим пополнением мощи подводного флота России станут две подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" — "Казань" и "Новосибирск". Это многоцелевые атомные субмарины четвёртого поколения с размещёнными на борту крылатыми ракетами. Речь не только про ракеты "Калибр", но и про перспективные противокорабельные ракеты "Циркон".

"Казань" поступит на вооружение Северного флота, а "Новосибирск" отправится на защиту тихоокеанских рубежей России.

Малые ракетные корабли

В 2019 году ВМФ РФ также получит сразу три малых ракетных корабля (МРК) различных проектов. Это "Ингушетия" проекта 21631 и корабли "Одинцово" и "Козельск", оба проекта 22800. Все МРК планируется направить в состав Черноморского флота.

В качестве основного вооружения на малых ракетных кораблях используются крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК". Помимо ракет корабли также оснащены артиллерийским орудием.

Корветы

Свою порцию новинок отечественные оружейники приготовили и для Тихоокеанского флота РФ. Он пополнится двумя корветами проекта 20385 — "Гремящий" и "Проворный". Корабли данного проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта и решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Корветы будут вооружены артиллерийскими противолодочными гидроакустическими и радиолокационными комплексами. На борту также будут крылатые ракеты "Калибр". Возможно размещение на корабле и вертолёта Ка-27. Создатели этих корветов разработали уникальную архитектуру и учли использование композитных материалов, что значительно снизило радиолокационную, акустическую и оптическую заметность кораблей.

"Пётр Моргунов"

Появится на флоте и новейший большой десантный корабль (БДК) проекта 11711. Он назван в честь советского генерал-лейтенанта, первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени Петра Алексеевича Моргунова. БДК этого типа предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. Водоизмещение корабля более 5000 тонн. Он способен перебросить усиленный батальон морской пехоты с техникой, притом высадить этот десант на перевозимых с собой понтонах.

Поскольку основная функция БДК — транспортировка десанта, вооружены они значительно слабее МРК или корветов. На борту "Петра Моргунова" будут установлены несколько артиллерийских систем калибров 76 и 30 миллиметров. Также на корабле имеется установка РСЗО "Град-М". Возможно размещение двух вертолётов Ка-29.

"Адмирал флота Касатонов"

В 2019 году на вооружении российского флота появится новый многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350. Он получил название в честь героя СССР, адмирала флота Владимира Касатонова. Дальность плавания — более четырёх тысяч морских миль. По предварительным данным, он поступит в состав Северного флота.

"Бронебойщик"

Ещё одной новинкой в рядах ВС РФ станет российская авиационная ракета "Бронебойщик". Она будет использоваться на целом ряде отечественных боевых вертолётов (Ми-28, Ка-52) и самолётов (Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29). "Бронебойщик" предназначен для уничтожения легкобронированной техники потенциального противника и его надводных кораблей. Дальность стрельбы — до шести километров.

Согласно предварительным данным, государственные испытания новейшей авиаракеты подходят к концу, в 2019-м она будет принята на вооружение.