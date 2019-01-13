Ядерный подарок. Как можно затопить авианосец

Авианосец — основной инструмент проекции силы и ключевое средство нападения. В его ангарах — до 70 истребителей с высокоточными ракетами. Но и у самого могучего корабля есть слабые места. Лайф разобрался, как затопить даже самый защищённый авианосец и сколько для этого нужно ракет.

Вымирающий вид

Как бы ни было больно признавать очевидное, но в высокотехнологичной войне будущего огромным авианесущим кораблям, скорее всего, не найдётся места. Бурное развитие средств поражения, купить которые по сходной цене может любое более-менее вменяемое государство, позволяет не просто отразить угрозу нападения, но и отбить у нападающих желание воевать. Однако помимо ракет у наиболее развитых государств в составе армии имеются особые отряды, в задачи которых входит поиск и уничтожение любых боевых кораблей вероятного противника. Пика своего могущества авианосные ударные группы (АУГ) достигли в начале холодной войны: в США был создан самый многочисленный авианесущий флот в мире, а в составе ВМФ СССР были созданы не только уникальные ракеты, но и подводные корабли-перехватчики, способные достать авианосцы и другие корабли в любой точке Мирового океана.

Одно из таких подразделений в составе Северного флота существует до сих пор. 24-я дивизия подводных лодок, которую называют звериной, по большей части секретна: личный состав, даты выхода на учения — практически всё (за редким исключением) секретно. В состав уникального формирования входят атомные многоцелевые подводные лодки пр. 971 "Щука-Б". Единственной стратегической задачей подлодок "Вепрь", "Волк", "Гепард", "Леопард", "Пантера" и "Тигр" является охота за любыми кораблями вероятного противника. Переломанная надвое подводная лодка на шевроне моряков 24-й дивизии подводных лодок — лишнее напоминание о том, против какого противника в случае необходимости придётся воевать. Упоминание подводных лодок противника в контексте борьбы с авианосцами не случайно — кроме кораблей, входящих в состав боевого охранения, авианесущие корабли стерегут и подводные лодки, от уничтожения которых во многом зависит успешность атаки на флот вероятного противника.

Почти всё — выдумка

С помощью голливудских боевиков удалось растиражировать миф о том, что завершение жизненного цикла авианосца путём попадания крылатой ракеты или торпеды неизбежно должно сопровождаться его затоплением и отправкой на дно океана. Справедливости ради, в командовании американских ВМС, обладающих самым многочисленным и самым хорошо оснащённым авианесущим флотом в мире, хорошо понимают, что для окончания боевой миссии плавучего аэродрома и десятка кораблей сопровождения требуется значительно меньше. В американском фильме "Цена страха" разыгрывается один из таких сценариев: ракетоносцы Ту-22М3 получают приказ атаковать американский авианосец в районе Северного моря и групповой пуск крылатых ракет заканчивается сочным фейерверком.

Однако в реальности такая атака не только маловероятна, но и попросту невозможна. В фильме авианесущий корабль выполняет боевую задачу в одиночку, а в реальности за сохранность корабля с истребителями на борту отвечают не менее десяти эсминцев и других кораблей сопровождения. Единственный момент в голливудском блокбастере (с технической точки зрения) показан верно — групповой пуск крылатых ракет. Подполковник ВВС СССР в отставке Андрей Бортников по просьбе Лайфа подробно изучил сцену атаки Ту-22М3 и рассказал некоторые подробности о схеме атаки авианосца.

Единичный пуск в таких ситуациях — это редкость. Даже, я бы сказал, невозможный вариант. Групповой пуск нужен для того, чтобы повысить вероятность поражения цели. В фильме из 9 ракет перехватывается 7, в реальности, я думаю, едва дошло бы до пяти Андрей Бортников

При этом последствия попаданий даже двух ракет для авианесущего корабля практически фатальны. Прилёт крылатых ракет чуть выше ватерлинии позволяет решить ключевую задачу без затопления судна: экипаж прекратит выполнение боевых операций и будет занят борьбой за живучесть.

Сколько вешать в тоннах

Количество и тип задействованных для уничтожения крылатых ракет — один из главных предметов спора экспертов и любителей пофантазировать на тему третьей мировой войны. Если с торпедами всё более-менее понятно, то тип ракет и их боевая масса заставляют заняться любопытной ракетно-корабельной математикой. В интервью Лайфу военный эксперт Илья Крамник отметил, что для прекращения лётных операций может хватить и одной ракеты Х-35 "Уран", предназначенной для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5 тысяч тонн.

С ракетами побольше арифметика примерно та же — применительно к сверхзвуковым Х-22 и более совершенным Х-32 даже одной прорвавшейся за периметр корабельной системы ПВО ракеты хватит, чтобы отвадить вероятного противника от бряцания оружием в отдельно взятом районе Мирового океана. Если говорить о полном затоплении корабля, то потенциала ракет Х-32, которые помимо прочего могут маневрировать и уклоняться даже от современных противоракет типа SM-6, будет достаточно, чтобы за три-четыре попадания отправить авианосец водоизмещением чуть более 100 тысяч тонн на дно океана. При этом известно, что новый ракетоносец Ту-22М3М, до уровня которого будет модернизировано не менее 30 уже состоящих на вооружении дальней авиации ВКС РФ бортов, сможет нести не только ракеты предыдущего поколения, но и перспективные ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал", с которыми весь расклад уничтожения авианосца значительно меняется в пользу дальней авиации.

Свободное падение

Особенность применения крылатых ракет по авианосцу такова, что на финальном отрезке полёта большая часть отечественных средств поражения идёт на сверхмалой высоте, попутно обмениваясь информацией о цели. Конечная траектория полёта — самый сложный для перехвата участок. На подходе к цели максимальную скорость развивают не только тяжёлые сверхзвуковые ракеты типа Х-22/Х-32 и такие средства поражения, как противокорабельные "Оникс", но и три из пяти версий ракет для комплекса "Калибр", подлётная скорость которых составляет от 2М до 2,9М. В случае с "Кинжалом" дело обстоит несколько сложнее, поскольку ракета атакует корабль не в профиль, как большинство ПКР, а делает "горку" и пикирует сверху.

"Кинжал", равно как и ракеты Х-32, в данный момент неуязвимы для корабельных средств ПВО вероятного противника. Разгон до сверхзвуковой скорости самолётов-носителей МиГ-31 и Ту-22М3, по сути, превращает противокорабельную ракету в баллистическую двухступенчатую. Аэродинамические особенности "Кинжала" таковы, что после отделения от самолёта-носителя ракета начинает резкий набор высоты и поднимается на высоту в 30–40 километров — зону, в которой корабельные средства ПВО не могут эффективно работать. Кинетическая энергия ракеты, достигнутая за счёт гиперзвуковой скорости полёта, позволяет не только гарантированно повреждать полётную палубу, но и способствует уничтожению подпалубных помещений, включая ангары для хранения истребителей. Даже в неядерном исполнении такая ракета сможет гарантированно лишить авианосец способности наносить удары, а с учётом наличия четырёх ракет "Кинжал" на подвесах Ту-22М3М вопрос существования тяжёлого авианосца может быть решён всего одним самолётом.