Погоня за легендой. Как США и Европа пытаются создать аналог комплекса С-400

Попытки если не превзойти, то хотя бы приблизиться к характеристикам российских систем ПВО предпринимаются на Западе не в первый раз. Однако прогресса в этом направлении пока не наблюдается. Даже после глубокого изучения советских комплексов ПВО ни в США, ни в Европе не создали эффективных комплексов для противовоздушной обороны. Лайф разбирался, почему США не оставляют попыток построить систему ПВО, аналогичную российской С-400.

"Трёхсотка"

Активно интересоваться советскими стратегическими технологиями в США начали практически сразу после развала СССР. Время для кражи ключевых военных секретов было выбрано идеальное: страна практически лежала в руинах, получить доступ на некогда секретные заводы было значительно проще, чем во время существования огромной страны с мощной военной промышленностью. Однако секреты комплексов С-300, принятых на вооружение ещё в 1978 году, охранялись практически так же, как и ядерное оружие, и долгое время благодаря выстроенной системе безопасности характеристики комплексов оставались неизвестными американским военным. Не считая зенитных управляемых ракет, главную тайну С-300 составляли радиолокаторы — сложные электронные устройства, способные обнаруживать даже малоразмерные цели и объекты с минимальным "отражением" в воздушном пространстве.

Завладеть секретами С-300 "западные партнёры" пытались и через Украину — часть бывшего Советского Союза. "Западный форпост" армии оснащался только самым современным оружием, а Киевский военный округ до самого развала СССР считался одним из самых передовых. На память военное руководство СССР оставило внушительное наследство: несколько полков ПВО, оснащённых комплексами С-300П (П — противовоздушные). Электроника этих комплексов интересовала американских военных сильнее всего. Даже первые версии, простоявшие на вооружении много лет, оснащались радиолокатором наведения противоракет 5Н64, характеристики которого США на протяжении нескольких лет пытались разными путями проверить через своих "партнёров" в Киеве. Получили американцы полный доступ к сверхсекретной технологии или нет — не известно, однако американских военных советников — как официально прибывавших в страну, так и работавших под не очень официальным прикрытием — интересовали и другие особенности: гидравлические системы, позволяющие проводить оперативное развёртывание, мобильные посты боевого управления в составе пункта управления огнём 5К56, программное обеспечение, позволявшее управлять далеко не цифровой техникой, система хранения ракет и особенности "миномётного" (или "холодного") старта зенитных ракет, а также многое другое.

Внимание со стороны

Очередной скандал вокруг комплексов С-300, которые долгое время не покидали территорию страны даже в рамках экспортных контрактов, разразился в 2015 году. Издание Reuters сообщило, что Греция предоставила доступ к комплексам С-300, проданным ещё в 1996 году, для израильских военных. В сообщении отмечалось, что греческие военные провели "электронные пуски" по израильским истребителям F-16, а те, в свою очередь, учились уклоняться от наведения и искали пути обхода комплексов ПВО. Однако многие обстоятельства "скрытого изучения" комплексов израильскими лётчиками не публикуются западной прессой до сих пор. Для этого, как водится, есть целый ряд разумных объяснений. Суть главного из них состоит в том, что под шумок вокруг учений, о которых стало известно лишь три года спустя, скрывается факт изучения частотных параметров работы РЛС из состава С-300ПМУ1 — устаревшего комплекса, который отгрузили на экспорт фактически за ненадобностью.

Истерика вокруг доставки комплексов С-300 в Сирию в дополнение к уже размещённым на территории САР комплексов ПВО/ПРО С-400 была связана с тем, что защищать небо в пределах государственных границ страны отправились усовершенствованные комплексы противовоздушной обороны С-300ПМ-2, которые в Российской армии появились лишь в 2010 году. Отмечалось, что модернизированные комплексы создавались на базе С-300 путём замены радиолокационной станции обнаружения, мобильного командного пункта, а также станции подсвета и наведения — то есть путём полной переработки и замены всей электроники, отвечающей за обнаружение целей и их сопровождение вплоть до уничтожения. Если говорить простым языком, то С-300ПМ-2 не имеют ничего общего с теми системами, на которых израильские лётчики отрабатывали нанесение воздушных ударов. Во многом этим объясняется и повышенная активность разведывательной авиации США сразу после выгрузки С-300ПМ-2 с борта тяжёлых транспортных самолётов. Через три часа после того, как первые новости с пометкой "Молния" понеслись по лентам информационных агентств, в непосредственной близости от Сирии появился самолёт радиотехнической разведки RC-135V/W River Joint, в задачи которого входит формирование "портрета" армии противника по параметрам излучаемых электроникой сигналов.

Идеальная репутация

В отличие от комплексов ПВО предыдущего поколения, включая такой антиквариат, как С-125 и С-200, у российских С-300 и "наследника империи" — комплексов С-400 — идеальная репутация как среди военных, так и среди экспортных покупателей. Если говорить простым языком, то электроника С-300 работает таким образом, что селекция (выбор) целей осуществляется по десятку ключевых параметров и сверке электронного "портрета", что практически на сто процентов исключает повторение таких трагедий, как уничтожение Ту-154 над Чёрным морем украинскими военными. В случае С-400 уникальная система вообще была реализована на принципиально ином уровне и полностью цифровой базе, что позволило расширить зону контроля воздушного пространства. В списке поражаемых целей с 2007 года оказались не только истребители и самолёты — носители ядерного оружия, но и малозаметные ударные машины. Американский военный эксперт Сэмюэл Бендт в интервью Лайфу отметил, что развёртывание комплекса создаёт серьёзные сложности для нанесения воздушных ударов и любой активности в воздухе вообще.

Опасность С-400 в США признали из-за способности комплекса создавать в любой точке противовоздушный "колпак", пробить который чрезвычайно сложно Сэмюэл Бендт

При этом после развёртывания С-400 речь идёт не об отражении "точечного" нападения на отдельные объекты, а о нейтрализации массированного воздушного удара с применением высокоточного оружия. Если по каким-то причинам работа электроники комплексов С-400 будет нарушена средствами электронного противодействия противника, полки ПВО могут дополнительно укрепляться РЛС "Небо-М", которые даже на Западе называются "убийцей стелсов". РЛС этого типа могут передавать на посты боевого управления комплексов С-400 всю информацию о целях даже с ЭПР с коэффициентом 0,1, чего не может ни одна радиолокационная станция зарубежного производства. При этом всевысотные обнаружители С-400 могут работать как самостоятельно, так и в "опциональном" режиме, когда в дополнение к полковым и дивизионным комплектам подключаются другие РЛС метрового, сантиметрового и дециметрового диапазона, что позволяет обнаружить даже небольшие беспилотники. При этом возможностей С-300 стали опасаться и в США — истребители F-35, как сообщало издание Eurasia Times, создавались с учётом противодействия тем комплексам, что удалось изучить ранее, однако незаметно действовать внутри периметра более современных систем ПВО машина уже не может.

Своровали не до конца

Осенью 2018 года бывший гендиректор конструкторского бюро концерна "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли заявил, что на этапе создания ЗРС нового поколения С-400 и С-500 Соединённые Штаты получили часть технологий, связанных с разработкой комплексов С-300. Ашурбейли заявил, что, пока в России создавался комплекс ПВО С-400, "американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определённой кондиции". Однако даже доступ к некогда секретным технологиям не позволил американским специалистам своими силами создать нечто, отдалённо напоминающее российские комплексы С-300 и С-400. Программа LTAMDS, в рамках которой американские специалисты пытаются создать радары кругового, а не секторного обзора, пока буксует, а облик перспективной разработки и её последующее производство по-прежнему не обсуждаются в Пентагоне. Лишь в 2022 году Минобороны США выберет одного из нескольких подрядчиков, после чего работа над "аналогом" комплексов С-400 перейдёт в практическую плоскость. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в интервью Лайфу пояснил, что пробел в создании высокоэффективных средств ПВО в США объясняется сразу несколькими обстоятельствами.

Одним из главных обстоятельств является ставка на авиацию как ключевой компонент при нанесении удара по противнику. Отсюда и отсутствие войсковой ПВО, и незначительные успехи в создании ПВО объектового типа Виктор Мураховский

Ключевой системой поражения воздушных объектов и средств противника в ближнем космосе у США по-прежнему остаются ракеты Standart Missile, которыми комплектуются эсминцы УРО типа Arleigh Burke и наземные пусковые установки. Современного мобильного комплекса ПВО в США по-прежнему нет не только в разработке, но и в планах. Теоретически создать такой комплекс могли бы немецкие специалисты, определённые решения в этой области уже есть.

Ранее Лайф уже сообщал, что немецкая система национальной противоракетной обороны под рабочим названием Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) может быть создана по американским технологиям. Однако с реализацией этого проекта связан ряд технологических сложностей. Ключевая особенность системы состоит в том, что РЛС обнаружения и сопровождения целей немцы, согласно сообщениям профильных американских СМИ, заимствуют у Patriot PAC-3 — самой дорогой системы ПВО на данный момент.

При этом появления системы ожидают не ранее 2025 года — к тому моменту в России должен появиться комплекс С-500 "Прометей" ("Триумфатор-М") с дальностью поражения целей до 450–500 километров. Высота поражения целей при этом может достичь рекордных 200–250 километров. Военные и близкие к российскому ВПК специалисты отмечают, что таких показателей в США будут достигать не один год, поскольку высота поражения самых современных американских комплексов не дотягивает даже до 30 километров.