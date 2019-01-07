Военные получат первые "летающие" танки в 2019 году

Первые машины уже построены и в ближайшее время будут переданы на государственные испытания.

Первые модернизированные "летающие" танки "Спрут-СДМ1" уже построены. Как сообщает телеканал "Звезда", разработчик самоходных авиадесантируемых противотанковых пушек сообщает о готовности техники к передаче на испытания. Отмечается, что 2С25М "Спрут-СДМ1" получит с новый двигатель, бронирование и систему управления огнём.

2С25М "Спрут-СДМ1" — лёгкий авиадесантируемый танк, вооружённый гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А75. Боевая масса машины не превышает 18 тонн, что позволяет перебрасывать такую технику вместе с подразделениями воздушно-десантных войск в нужную точку всего за несколько часов. Ранее Лайф сообщал, что на перспективную бронетехнику, создаваемую для сухопутных войск, будут устанавливать новый противотанковый ракетный комплекс "Булат", предназначенный для уничтожения лёгкой техники противника.