Китай выразил протест США из-за американского эсминца у спорных островов

Китайские дипломаты отмечают, что появление американских кораблей не способствует спокойной обстановке в регионе.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что 7 января американский эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию островов Сиша. В связи с этим НОАК направила в сторону американского эсминца свой корабль. Китайские военные сделали предупреждение американскому эсминцу и потребовали покинуть район.

Лу Кан отметил, что официальный Пекин требует от Вашингтона прекратить дальнейшие провокационные действия. По словам представителя МИД КНР, страна оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты своих безопасности и суверенитета. Парасельские острова — ещё один островной архипелаг, составляющий предмет спора нескольких государств. Несмотря на то что в 1974 году КНР объявила острова собственной территорией, на обладание островами претендуют Вьетнам и Тайвань.