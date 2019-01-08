Для ВМФ России создают новое поколение крылатых ракет "Калибр"

Новая ракета получит индекс "Калибр-М" и позволит поражать объекты противника на дальности более 4,5 тыс. километров.

Ракеты корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. километров включены в программу перевооружения армии и флота до 2027 года, сообщает ТАСС. Отмечается, что новая ракета будет отличаться от уже поставленных на вооружение "Калибров" по габаритам, а масса боевой части "Калибр-М" приблизится к одной тонне.

Сообщается, что новой ракетой военные планируют оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки. "Калибр-М" будет предназначен для уничтожения сухопутных объектов противника, а также способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Современные ракеты комплекса "Калибр-НК" могут поражать объекты противника на дальности в 2600 километров.