В боевую экипировку "Ратник" внедрят роботов и беспилотники

После интеграции новых электронных систем солдат сможет изучать ситуацию на поле боя.

Минобороны России сообщает, что в экипировку "Ратник" третьего поколения могут внедрить роботизированные комплексы и беспилотники. Отмечается, что оснастить такими системами третью версию "Ратника" могут для повышения осведомлённости подразделений сухопутных войск на поле боя.

Военные отмечают, что уже разработан и изготовлен электронный модуль для оценки функционального состояния военнослужащего. Система позволит регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма, такие, как частота сердечных сокращений и дыхания, пульсовые характеристики сосудистой системы, артериального давления, и другие параметры. Сообщается, что оснащённые экипировкой "Ратник-3" подразделения будут обладать самостоятельностью, автономностью при выполнении задач на поле боя, а в состав экипировки будут интегрированы разведывательно-огневые контуры.

Текущая версия экипировки принята на вооружение в 2017 году и позволяет выполнять боевые задачи даже в условиях сверхнизких температур. "Ратник" комплектуется специальным оборудованием в зависимости от рода войск, однако все комплекты объединяет единая защищённая система связи и передачи информации.